Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о том, что норвежские лыжники пропускают этапы Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

«Может, норвежцы знают о последствиях ковида больше, чем мы и весь остальной мир», — предположил Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его мнению, пропуск соревнований не является планом подготовки к чемпионату мира, потому что норвежцы привыкли биться на каждом этапе.

«Это призовые деньги, а это большая часть их дохода. Да и спонсоры еще есть тоже», – добавил Каминский.

Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в этапах Кубка мира в 2020 году. Пока неизвестно, выступят ли они на «Тур де Ски». Вслед за норвежцами с соревнований снялись национальные команды Швеции и Финляндии.