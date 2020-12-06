Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования в Контиолахти (Финляндия), которая состоялась в рамках второго этапа Кубка мира.

Спортсменка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Марте Ульсбю Ройселанн, которая дважды ошиблась на стрельбе. Замкнула тройку лидеров шведка Ханна Оберг, бежавшая под первым стартовым номером. Она также зашла на два штрафных круга.

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова: он допустила один промах и поднялась с 44-го места на 13-е. Светлана Миронова с четырьмя кругами штрафа финишировала 14-й, Ирина Казакевич (3) — 16-й, Ульяна Кайшева (6) — 50-й.

Напомним, сборная России по биатлону не попадает в медали на протяжении 27 гонок подряд (имеются в виду мужская и женская команды вместе).