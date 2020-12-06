Петербургский фигурист Пётр Гуменник одержал победу на пятом этапе Кубка России в Москве.

Гуменник занимал третье место после короткой программы, но по сумме двух прокатов вышел на первую строчку, набрав 247,14 баллов.

Серебряную медаль завоевал представитель ЦСКА Егор Рухин, тренирующийся в группе Елены Буяновой. Его результат — 246,49 баллов.

Замкнул тройку призеров Алексей Ерохов, который шел лидером после короткой программы и выступал последним. Он допустил ошибки на четверном сальхове, тройном акселе и тройном риттбергере и набрал 226,76 баллов в сумме за два проката.

Напомним, в соревнованиях не принимали участие Дмитрий Алиев, у которого выявлен коронавирус, и Михаил Коляда.