Сборная России по биатлону не попадает в медали на протяжении 27 гонок подряд.

Последний раз представитель России поднимался на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце: тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования.

Ранее длительный безмедальный период был у сборной России в 2016 году, когда во главе СБР находился Александр Кравцов. Однако худший результат был показан при Владимире Драчеве: в сезоне 2019/20 российская команда не попадала на подиум в 28 гонках подряд.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Контиолахти (Финляндия) прошли две гонки в рамках второго этапа Кубка мира. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете, а в женском пасьюте лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 13-е место.