Московское «Динамо» на своем поле обыграло тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 45-й минуте, отличился полузащитник москвичей Даниил Фомин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В роли его ассистентов выступили Роман Усачев и Александр Богданов. Резервным рефери был Анатолий Жабченко.

Набрав 30 очков в 17 матчах, «Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы. «Арсенал» с 14 очками находится в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом», «Арсенал» в гостях встретится с «Химками».