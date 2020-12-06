Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа — сольно и в каскаде с двойным.

Первый канал на своей странице в YouTube опубликовал победный прокат фигуристки.

Валиева начала выступление с каскада из четверного и двойного тулупов, затем прыгнула четверной сольно. После этого Камила прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц, с которого допустила падение.

После неудачного элемента Валиева уже не допускала ошибок: она прыгнула каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, затем комбинацию из тройных лутца и тулупа.