Федерация фигурного катания России (ФФККР) наградила тренера Этери Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание».

Почетные знаки также были вручены Сергею Дудакову и тренеру Даниилу Глейхенгаузу, которые входят в тренерский штаб Тутберидзе.

Почетные знаки вручил президент ФФККР Александр Горшков во время церемонии награждения женщин на пятом этапе Кубка России. Победу на турнире одержала Камила Валиева, которая тренируется под руководством Тутберидзе.

Напомним, в группе Тутберидзе сейчас тренируются чемпионка мира среди юниоров Валиева, олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. В сентябре в группу вернулась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также несколько фигуристок из «Хрустального» владеют элементами ультра-си: помимо Валиевой и Щербаковой, это Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Акатьева и Аделия Петросян.