Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

В произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа и выиграла соревнования.

По мнению Гончаренко, в этот раз фигуристка в произвольной программе выглядела лучше, чем в прошлый, и каталась более осмысленно. Также тренер обратила внимание на новый костюм: на её взгляд, он смотрится лучше предыдущего.

«Ее четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде. По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть. А неудачу на тройном лутце просто хочется забыть, я лично отношусь к этому, как к случайности, как споткнуться на улице», — сказала Гончаренко, слова которой приводит ТАСС.

Она также добавила, что вращения Валиевой можно назвать феноменальными, а дорожка была выполнена на очень высоком уровне.