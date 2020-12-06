Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила на паркете «Сибур Арены» и завершилась со счетом 81:69 в пользу хозяев.

Подопечные Хави Паскуаля провально провели стартовый игровой отрезок, набрав всего 8 очков против 21 у УНИКСа. Во второй четверти «Зениту» удалось реабилитироваться и набрать 24 очка, в то время как соперники взяли 19. Тем не менее, отставание петербуржцев перед большим перерывом составляло восемь очков.

В третьей четверти хозяева продолжили владеть инициативой и завершили десятиминутку со счетом 27:15 в свой пользу. В заключительном игровом отрезке они не дали УНИКСу шансов отыграться — 22:9 в четверти и 81:69 в итоге.

Таким образом, «Зенит» одержал седьмую победу в Единой лиге ВТБ, не потерпев ни одного поражения.