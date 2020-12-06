Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на пятом этапе Кубка страны в Москве. После короткой программы спортсмен шел лидером, но в итоге занял третье место.

По словам Алексея, ему удалось собраться после падения с первого четверного сальхова и успешно прыгнуть второй. Он подчеркнул, что не ожидал такой ошибки, так как на тренировке всё получалось.

«А дальше немного выносливости не хватило, наверное, слишком много думал о том, что надо сделать. Горе от ума. Стандартная проблема. Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то, естественно, разница есть», — сказал Ерохов, слова которого приводит сайт ФФККР.

Он добавил, что такому прокату радоваться не стоит, хотя и положительные моменты тоже были.

Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В минувшее межсезонье он перешел из группы Этери Тутберидзе к Виктории Буцаевой.