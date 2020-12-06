Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник команды Павел Мамаев не выйдет на поле в 2020 году.

«Сможет ли Мамаев выйти на поле до конца года? Мамаева не увидим в этих двух турах», — сказал Карпин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ростова».

Напомним, до конца года команде Карипина предстоит сыграть против «Ахмата» в гостях и принять на своём поле московский ЦСКА.

На данный момент «Ростов» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков в 17 встречах. В воскресенье, 6 декабря, подопечные Карпина потерпели домашнее поражение от «Уфы» со счетом 0:1.