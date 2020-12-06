Прокурор: Врачи не давали Марадоне лекарства, положенные при больном сердце

Прокурор Сан-Исидро заявил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не получил необходимое лечение, что и стало причиной его смерти.
Издание La Repubblica опубликовало первые результаты расследования дела. По словам прокурора, вина врачей в произошедшей трагедии очевидна.
«Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце», — приводит слова прокурора источник.
Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.
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