Прокурор: Врачи не давали Марадоне лекарства, положенные при больном сердце

Прокурор Сан-Исидро заявил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не получил необходимое лечение, что и стало причиной его смерти.

Издание La Repubblica опубликовало первые результаты расследования дела. По словам прокурора, вина врачей в произошедшей трагедии очевидна.

«Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце», — приводит слова прокурора источник.