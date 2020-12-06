Российский фигурист Алексей Ерохов объяснил, почему не включает четверные лутц и флип в произвольную программу.

На этапе Кубка России в Москве Ерохов исполнял четверной сальхов — один в короткой программе и два в произвольной. С сольного прыжка во второй день соревнований Ерохов упал, но справился с исполнением сальхова в каскаде.

«Перерыв в межсезонье, конечно, дал о себе знать. Лутц пока не прыгаю. Да и сейчас есть небольшая травма, поэтому пока мы отказались от лутца и флипа, но со временем, думаю, все восстановим», — сказал Ерохов, слова которого приводит сайт ФФККР.

Напомним, Ерохов занял третье место на пятом этапе Кубка России. Он шел лидером после короткой программы, но из-за ошибок в произвольной опустился на третью строчку.