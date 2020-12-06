Российский биатлонист Пётр Пащенко отправится на третий этап Кубка мира в Хохфильцен (Австрия) вместе с национальной командой.

Ранее тренеры сообщали, что Пащенко, как и Семен Сучилов, покинет расположение команды после соревнований в Контиолахти (Финляндия). Оба показали слабые результаты на первых двух этапах Кубка мира.

«Пащенко поедет в Хохфильцен. К команде также присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили», — сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Гараничев покинул Финляндию, поскольку был изолирован из-за контактов с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус. Халили не был включен в состав сборной, но успешно выступил на Кубке России.