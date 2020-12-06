Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России.

«Несмотря на падение, прокат был потрясающим. Программа засверкала. Этери – умная женщина, она прислушивается, я так думаю, к каким-то замечаниям», — заявил Жулин, слова которого приводит РИА «Новости»

Он пояснил, что ранее программа была тяжеловатой для фигуристки, а теперь она выглядит в ней совершенно нормально. Жулин подчеркнул, что в группе Тутберидзе умеют работать, поэтому Валиева будет хороша на всех соревнованиях, куда её допустят.

Напомним, в короткой программе Валиева прыгнула тройной аксель, в произвольной — два четверных тулупа (сольно и в каскаде с двойным).