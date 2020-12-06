Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

«Программа стала выглядеть лучше, я вижу её не в первый раз. Она тяжёлая по шагам, и я уже не говорю, по прыжкам. Камила просто «висит» на своих четверных тулупах, она делает их феноменально», — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА «Новости».

Специалист добавила, что не считает падение с тройного лутца серьезной ошибкой, хотя для спортсменок такого уровня это непозволительная роскошь. По словам Тарасовой, Валиева задумалась на исполнении прыжка, из-за чего поставила ногу неправильно.

По мнению Тарасовой, тренеры должны остаться довольны выступлением спортсменки, хотя и не смогли вкусить всю прелесть проката из-за падения.

«Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого», — сказала Тарасова.