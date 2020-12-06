Московский ЦСКА не смог обыграть «Химки» в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 2:2.

Первый гол был забит незадолго до перерыва: на 40-й минуте отличился хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич с передачи Константина Кучаева.

В начале второго тайма хавбек «Химок» Илья Кухарчук сравнял счет, а спустя четыре минуты гости вышли вперед благодаря точному удару Резиуана Мирзова. Результативный пас отдал Кухарчук.

Спустя еще три минуты армейцы восстановили равновесие, автором гола стал Илья Шкурин с передачи Чидеры Эджуке.

Набрав 33 очка, ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России. У лидирующих «Зенита» и «Спартака» по 35 баллов. «Химки» (19) идут на 12-м месте.