Мексиканский пилот Серхио Перес, выступающий за «Рейсинг Пойнт», одержал победу на Гран-при Сахира. Вторым финишировал Эстебан Окон на «Рено», третьим — еще один пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Четвертым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо, пятым — Александер Албон на болиде «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял седьмое место, его напарник Пьер Гасли — одиннадцатое.

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал лишь восьмым, его напарник Джордж Рассел, заменяющий Льюиса Хэмилтона, — девятым. Британский пилот лидировал на протяжении практически всей гонки, но в конце у него произошел прокол колеса.

Из-за аварии на первом круге из борьбы выбили Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, затем сошел Николас Латифи.