Российский лыжник Артём Мальцев одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Континентального кубка в Гомсе (Швейцария).

На втором месте расположился его соотечественник Денис Спицов, на третьем — австриец Мика Вермюлен.

В гонке принял участие четырехкратный олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья, он финишировал с десятым временем. Также на старт вышел Илья Черноусов, который недавно получил швейцарский паспорт. Он показал 51-й результат.

Напомним, в эти выходные нет соревнований в рамках Кубка мира, так как второй этап, который должен был пройти в норвежском Лиллехамере, отменен. Следующий этап состоится в Давосе (Швейцария) 12-13 декабря, на нем не выступят сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.