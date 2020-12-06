Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган отказался рассказывать о составе участников предстоящего чемпионата России.

«Когда мы сформируем, тогда и узнаете. Пока точка, больше нет комментариев», – сказал Коган, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее исполком ФФККР утвердил критерии допуска спортсменов к участию в чемпионате России. Согласно регламенту, на турнире могут выступить лишь те фигуристы, которые откатали два этапа Кубка страны. Однако из-за коронавируса, травм и других причин ряд спортсменов не смогли выполнить этот критерий.

Так, в женском катании по два этапа Кубка страны не откатали Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анастасия Гулякова и Евгения Медведева.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.