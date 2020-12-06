Бывшая российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

«С каждым годом любой спортсмен становится только лучше – приобретается стать, скольжение. И, конечно, «Болеро» Валиевой становится более взрослым, осмысленным, Камила прогрессирует, и это видно», — сказала Радионова, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что Валиева первой исполнила тройной аксель с руками наверху. По мнению Радионовой, это совершенно новый уровень.

«Уверена, она будет добавлять новые четверные прыжки, поскольку хочет выигрывать и побеждать. Ни один спортсмен не остановится на том, что умеет, и мы знаем, что в группе Этери Тутберидзе не принято останавливаться на достигнутом», — сказала Радионова.

Она добавила, что возраст позволяет Валиевой учить новые прыжки, поэтому тройной аксель — не последний новый элемент в ее программах. По мнению Радионовой, Камила может попасть в тройку на чемпионате России или даже выиграть его.