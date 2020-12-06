Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала два снимка, на которых позирует в купальнике. При этом в сториз Александра призналась, что такие фото слишком откровенны для нее.

«Сказать честно, эти фото слишком откровенны для меня. Не знаю, почему я их сделала, выставила и т. д. А ваше мнение? Мне интересно», — написала Солдатова.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Уроженка Стерлитамака является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы