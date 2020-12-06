Камила Валиева одержала победу на этапе Кубка России в Москве, «Зенит» обыграл УНИКС. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Валиева выиграла 5-й этап Кубка России

Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе. Днем ранее она вышла в лидеры после короткой программы, прыгнув тройной аксель. У мужчин победил Петр Гуменник, в парах — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, в танцах — Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

«Зенит» одержал седьмую победу в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» на своей арене обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ — 82:64. Команда Хави Паскуаля провалила первую четверть, набрав всего 8 очков, но затем перехватила инициативу. Таким образом, «Зенит» не проиграл еще ни одного матча в рамках турнира.

Перес одержал первую победу в Формуле-1

Мексиканский пилот Серхио Перес, выступающий за «Рейсинг Пойнт», одержал победу на Гран-при Сахира. Вторым финишировал Эстебан Окон на «Рено», третьим — еще один пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял седьмое место, его напарник Пьер Гасли — одиннадцатое.

Биатлонист Пащенко останется в сборной России

Российский биатлонист Пётр Пащенко отправится на третий этап Кубка мира в Хохфильцен (Австрия) вместе с национальной командой. Ранее тренеры сообщали, что Пащенко, как и Семен Сучилов, покинет расположение команды после соревнований в Контиолахти. Однако сегодня тренерский штаб изменил свое решение.

Мамаев не сыграет до конца года

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник команды Павел Мамаев не выйдет на поле в 2020 году. «Сможет ли Мамаев выйти на поле до конца года? Мамаева не увидим в этих двух турах», — сказал Карпин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ростова».

Дриусси выразил недовольство своим положением в «Зените»

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба. По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего. «Я три года играю на дерьмовой позиции. Устал от этого и хочу вернуться в любой момент», — сказал Дриусси