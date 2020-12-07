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  • 10:45,  7 декабря 2020
Биатлон
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Шашилов объяснил, почему нельзя вызвать Акимову в сборную России

Шашилов объяснил, почему нельзя вызвать Акимову в сборную России
Татьяна Акимова. Фото: СБР

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему не вызывает в команду Татьяну Акимову, успешно выступающую на Кубке страны.

«Договорились с Лопуховым, что до Нового года ее не трогаем. Есть технические моменты: летом подавался расширенный список, вряд ли Акимова в нем была», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он пояснил, что можно было пригласить двух спортсменок, в прошлом сезоне не выступавших на Кубке IBU, но Акимова в этом списке была бы уже третьей.

«Хотя все три сбора, в принципе, рядом была. Она не слабая, никто такого не говорит», — сказал Шашилов.

Напомним, Акимова ранее выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени и стала второй в суперспринте. В конце ноября она одержала победу в гонке преследования и мегамасс-старте.

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