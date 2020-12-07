Шашилов объяснил, почему нельзя вызвать Акимову в сборную России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему не вызывает в команду Татьяну Акимову, успешно выступающую на Кубке страны.

«Договорились с Лопуховым, что до Нового года ее не трогаем. Есть технические моменты: летом подавался расширенный список, вряд ли Акимова в нем была», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он пояснил, что можно было пригласить двух спортсменок, в прошлом сезоне не выступавших на Кубке IBU, но Акимова в этом списке была бы уже третьей.

«Хотя все три сбора, в принципе, рядом была. Она не слабая, никто такого не говорит», — сказал Шашилов.