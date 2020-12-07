Стало известно, сколько денег тратил Марадона каждый месяц

Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.

4 декабря стало известно, что стадион «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи», официально переименован в честь Марадоны.