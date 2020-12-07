Стало известно, сколько денег тратил Марадона каждый месяц

Издание Marca со ссылкой на America TV обнародовало ежемесячные расходы скончавшегося легендарного футболиста Диего Марадоны.
По информации источника, каждый месяц Марадона тратил более 100 тысяч евро. Уточняется, что эта сумма регулярно списывалась со счета прославленного аргентинца. Предполагается, что средства уходили на содержание 50 семей.
Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.
4 декабря стало известно, что стадион «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи», официально переименован в честь Марадоны.
Комментарии Развернуть