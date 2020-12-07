Сборная России по гандболу сыграет со Швецией в рамках чемпионата Европы среди женских команд. Матч состоится сегодня, 7 ноября, на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 22:30 по московскому времени.

Ранее сборная России уже гарантировала себе выход в следующую стадию турнира, одержав две победы подряд. Подопечные Амброса Мартина обыграли Испанию и Чехию и возглавили турнирную таблицу группы В с 4 очками.

Сборная Швеции идет на втором месте с 3 очками: команда Томаса Акснера одержала победу над Чехией и сыграла вничью с Испанией.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 квалификация к чемпионату Европы была отменена. Состав участников турнира определился по рейтингу 2018 года