Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступление на Гран-при Сахира, где занял седьмое место.

«Хороший уик-энд для меня, хотя я надеялся на еще более высокий результат. Когда выехал сейфти-кар, я подумал, что это произошло не в самый подходящий момент для нас, но 7-е место — все равно неплохой результат», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он добавил, что провел безупречную квалификацию и практически идеальную гонку, поэтому может быть доволен своей работой.

«Мы здорово поработали в воскресенье, это мой лучший уик-энд в году. Я показал отличный темп и не так много уступал самым быстрым командам из середины пелотона», — сказал Квят.

По словам россиянина, он работал на пределе и получил заслуженные очки.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, его напарник Лэнс Стролл стал третьим. Второе место занял Эстебан Окон на «Рено».