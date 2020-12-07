Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к тренерам после победы на пятом этапе Кубка страны в Москве.

Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. В произвольной программе она упала с тройного лутца, после чего Тутберидзе сделала ей замечание:

«Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?»

На своей странице в «Инстаграме» Валиева опубликовала фотографию с тренерами из зоны Kiss and Cry.

«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала фигуристка.

Напомним, Валиева приняла участие в двух этапах Кубка России и выполнила критерий отбора на чемпионат страны, который пройдет в Челябинске в конце декабря.