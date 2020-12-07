Старший тренер женской сборной России по биатлону поделился мнением о взаимодействии спортсменок с представителями прессы.

Ранее возникла скандальная ситуация, когда Евгения Павлова в прямом эфире заявила, что некомфортно чувствует себя в команде, а затем обвинила корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина в том, что он якобы оказывал на нее давление.

«Всем надо совершенствоваться. Все люди. Когда на снегу — спортсменки, а как к журналистам подошли — уже девочки. Было бы здорово этим не пользоваться. Территория их высказываний — дистанция, там надо делать громкие заявления», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Трене добавил, что когда у спортсменки не складывается гонка, она выходит к журналистам и «превращается в девочку». Он также отметил, что понимает представителей прессы, которые должны выполнять свою работу.

«У прессы своя работа, понимаю. Но у нас-то своя, и они не всегда совпадают на все сто. Хотелось бы в одну дуду направлять. Думаю, договоримся. Не такой уж я злой», — сказал Шашилов.

Напомним, сборная России не попадает на подиум уже в 27 гонках подряд (учитываются результаты мужской и женской команд).