Российская фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка страны, где заняла третье место.

«Первый этап в Казани был для меня больше как «входной» в сезон. Мне надо было показать, что я никуда не делась, что остаюсь в фигурном катании, готова работать, продолжать. А на втором турнире, здесь, в Москве, я больше переживала, потому что понимала, что не имею права на ошибку, и надо кататься чисто, делать все», — рассказала Тараканова в интервью ФФККР.

Спортсменка призналась, что давление подкосило её психологически, поскольку в физическом плане она была лучше готова ко второму этапу и прибавила в функциональном состоянии. Тараканова подчеркнула, что на тренировках уже спокойно исполняла две программы и справлялась с прыжками.

По мнению Анастасии, она откаталась не на свой уровень, так как была способна выступить намного лучше. Она добавила, что примет во внимание все недочеты при подготовке к чемпионату России, если сможет на него отобраться по баллам.