Агент Дриусси: В России не так поняли слова Себастьяна

Агент аргентинского нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман отреагировал на слова футболиста о желании покинуть сине-бело-голубых.

По словам Бермана, он думает, что в России не так поняли слова Дриусси.

«Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», — сказал Берман, слова которого приводит «Евро-Футбол.Ру».