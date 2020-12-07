Агент Дриусси: В России не так поняли слова Себастьяна

Агент аргентинского нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман отреагировал на слова футболиста о желании покинуть сине-бело-голубых.
По словам Бермана, он думает, что в России не так поняли слова Дриусси.
«Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», — сказал Берман, слова которого приводит «Евро-Футбол.Ру».
Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба. По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего.
Напомним, аргентинский футболист перешел в стан сине-бело-голубых из «Ривер Плейта» в 2017 году. Он провел в составе «Зенита» 129 матчей, отличился 24 забитыми голами и 21 результативной передачей.
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