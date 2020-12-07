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  • 10:46,  7 декабря 2020
ФК "Зенит"
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Агент Дриусси: В России не так поняли слова Себастьяна

Агент Дриусси: В России не так поняли слова Себастьяна
Себастьян Дриусси. Фото: ФК "Зенит"

Агент аргентинского нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман отреагировал на слова футболиста о желании покинуть сине-бело-голубых.

По словам Бермана, он думает, что в России не так поняли слова Дриусси.

«Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», — сказал Берман, слова которого приводит «Евро-Футбол.Ру».

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба. По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего.

Напомним, аргентинский футболист перешел в стан сине-бело-голубых из «Ривер Плейта» в 2017 году. Он провел в составе «Зенита» 129 матчей, отличился 24 забитыми голами и 21 результативной передачей.

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