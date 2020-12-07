Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на матче 17-го тура российской премьер-лиги между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом».

Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

«Заключительный матч года на «ВТБ Арене» посетили 4678 зрителей! В их числе боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов», — гласит сообщение «Динамо».

Отметим, встреча завершилась победой динамовцев со счетом 1:0, единственный гол на 45-й минуте забил Даниил Фомин.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа