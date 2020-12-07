Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус рассказал, что он вел переговоры с Анхелем Ди Марией и Луишем Фигу.

По словам Белоуса, в клубе выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Белоус отметил, что выбрали Ди Марию, но он в последний момент отказался и поехал в «Бенфику».

«Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело — это в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную», — сказал Белоус, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он добавил, что по поводу Фигу это не было шуткой, и сам Белоус вел эти переговоры. Это, по-моему, был 2005 год.

Белоус отметил, Фигу предлагали восемь миллионов, но он уехал на два миллиона в «Интер», а отказаться лично прилетел в Москву.

Напомним, «Москва» снялась с розыгрыша чемпионата России и была расформирована в 2010 году.