В ночь с 12 на 13 декабря состоится номерной турнир UFC 256. Рассказываем о семи главных поединках турнира и надеемся, что коронавирус снова не вмешается в расписание.

Чейз Хупер — Питер Барретт

Самый молодой боец в ростере UFC, 21-летний Чейз Хупер, начал в промоушене с уверенной победы над Даниэлем Теймуром в первом раунде, забив более опытного оппонента в первом раунде. Затем последовало поражение единогласным решением от Алекса Касереса, но крест на юном бойце по прозвищу The Teenage Dream ставить точно не надо, тем более соперник не самый грозный: Питер Барретт дебютный бой в промоушене проиграл единогласно, и пока он не выглядит фаворитом.

Сергей Спивак — Джаред Вандераа

Мощный молдавский боец пока имеет пограничную статистику в UFC, но свои поражения он потерпел от серьезных соперников. если Уолт Харрис не оставил Спиваку почти никаких шансов, то с Тыбурой Сергей довел поединок до решения. Новый соперник Спивака проведет дебютный бой в UFC, и он еще крупнее «Полярного медведя». Не смотря на то, что именно Спивак — фаворит боя, здесь случиться может всякое.

Джуниор Дос Сантос — Сирил Ган

Дос Сантос и Ган наконец подерутся хоть с кем-то после множества отмен. Бразилец намного опытнее француза, но Сирил уже успел доказать, что недооценивать его нельзя. И все же именно Дос Сантос — явный фаворит, несмотря на серию из трех поражений. Достаточно вспомнить, кому проиграл Жуниор, все бойцы — супертопы: Нганну, Блейдс, Розенстрайк. Ган пока и рядом с ними не стоял.

Кевин Холланд — Жакаре Соуза

Холланд в UFC больше двух лет, но всерьез его стали воспринимать в этом году, когда американец провел четыре поединка за пять месяцев, выиграв их все. Битва с 41-летним Жакаре станет пятой, и именно Холланд будет фаворитом встречи, учитывая, как хорош Кевин и сколько времени у него было на подготовку — последний бой с Онтиверосом он провел 31 октября, в то время как бразилец не дрался больше года. При этом Соуза проиграл четыре боя из последних шести.

Ренато Мойкано — Рафаэль Физиев

Киргизский боец Физиев дебютировал в UFC с первого поражения в карьере, еще и нокаутом, но затем одержал две убедительный победы единогласным решением судей, а схватка с Марком Диакеси вообще запомнилась всем зрелищными действиями Физиева. Теперь Рафаэлю досталось место в мэйн-карде и более известный соперник, на счету которого победы над Джереми Стивенсом и Кэлвином Кэттером.

Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра

Бой, достойный и звание мэйн-ивента, и в теории статуса титульного. Оба бойца — настоящие легенды легкого веса. Тони Фергюсон до поражения от Джастина Гэтжи шел на серии из 12 побед, у Оливейры активная серия из семи побед. Тони хорош как в стойке, так и в партере, где он душит оппонентов, сильная сторона бразильца — партер, его сабишны очень опасны. Предугадать исход боя сейчас не возьмется никто.

Дейвесон Фигередо — Брендон Морено

Удивительный титульный бой, участники которого провели свои предыдущие поединки лишь 21 день назад. И Фигередо, и Морено дрались на турнире UFC 255, Дейвесон защитил пояс от Алекса Переза, а Брендон уверенно одолел своего тезку Ройвэла. Нынешние соперники почти не получили урон, и потому оказались готовы к следующему поединку почти без подготовки.