Сборная России по гандболу сыграет со Швецией в рамках чемпионата Европы среди женских команд. Матч состоится сегодня, 7 ноября, на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 22:30 по московскому времени.

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Ранее сборная России уже гарантировала себе выход в следующую стадию турнира, одержав две победы подряд. Подопечные Амброса Мартина обыграли Испанию и Чехию и возглавили турнирную таблицу группы В с 4 очками.