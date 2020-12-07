Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Держим в уме предстоящие матчи, но мы никогда не теряли мотивацию и всегда, даже став чемпионами, играли только на победу. Завтра продолжим этим заниматься», — сказал Семак на предматчевом брифинге.

Специалист также оценил состояние хорватского защитника Деяна Ловрена, который не сыграл в матче с «Уралом» в 17-м туре РПЛ.

«Сегодня Деян будет работать с командой, но его участие пока под вопросом. Сначала мы определим стартовый состав на завтра, а уже затем выберем капитана», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» уже занял последнее место в таблице своей группы, и завтрашний матч не будет иметь для него турнирного значения. Подопечные Семака не только не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но и лишились шансов на Лигу Европы.