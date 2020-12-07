Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Боруссией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, турнирного значения нет, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов УЕФА нет товарищеских матчей, будем играть на победу», — сказал Азмун на предматчевом брифинге.

В матче с «Уралом» в 17-м туре РПЛ Азмун оформил хет-трик, дважды забив с игры и один раз — с пенальти. По словам Азмуна, месяц без тренировок прошел тяжело, но сейчас он уже набирает форму.

Что касается завтрашнего матча, иранец отметил, что о слабых сторонах «Боруссии» команде расскажет Сергей Семак.

«О слабых сторонах соперника нам расскажет главный тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу рассуждать про слабые стороны «Боруссии», — сказал Азмун.

Форвард добавил, что в этом году «Зенит» не смог выйти из группы, но в следующем сезоне постарается подготовиться лучше и выступить более успешно.