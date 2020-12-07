Сегодня, 7 декабря, в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. В преддверии важного события предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните, с кем сборная Россия играла в предыдущих отборочных этапах, на чемпионатах мира 1994-го, 98-го, 2002-го, 2006-го, 2010-го и 2014 годов. Как известно, на чемпионат мира-2018 россияне не отбирались, так как участвовали в нем на правах страны-хозяйки.

В тесте вам будет предложено выбрать лишнюю сборную, которая на самом деле в представленной группе не играла.

Отметим, в финальном этапе чемпионата Европы сборной России предстоит встретиться со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир должен состояться летом 2021 года.