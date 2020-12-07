В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 7 декабря, состоится короткая программа юношей в разряде КМС. Спортсмены выйдут на лед в 13:45 мск, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

В число участников соревнований вошли Андрей Кутовой, Максим Белявский, Максимильян Ермолин и Максим Автушенко. Ознакомиться с полным списком фигуристов можно на официальном сайте ФФККР.

Напомним, пятый этап в Москве является заключительным в рамках Кубка России. Ранее завершились соревнования мужчин среди взрослых, победу одержал Пётр Гуменник. В число призеров также вошли Егор Рухин и Алексей Ерохов.