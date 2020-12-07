Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему поменяла костюм для произвольной программы, которую исполняет под композицию «Болеро».

«Потому, что в предыдущем было много всего, спереди, сзади. Он тяжелый получился для меня. Еще юбка. Решили, нужно что-то другое. Не делать глаза змеи сзади. Новый костюм мне больше нравится», — сказала Валиева в интервью ФФККР.

Фигуристка подчеркнула, что сюжет программы не изменился, она по-прежнему выступает в образе змеи, но её изображение решили не добавлять на костюм.

Напомним, в минувшие выходные Валиева выступила на заключительном этапе Кубка России в Москве, где заняла первое место. В короткой программе Камила исполнила тройной аксель, в произвольной — два четверных тулупа.