Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Павлова примут участие в традиционной «Рождественской гонке», которая в этом году была перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг.

Ранее соревнования всегда проходили на домашней арене футбольного клуба «Шальке 04». Организаторы ожидали, что сборную России будут представлять чемпион мира Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, то спортсменка пропускает сезон по причине беременности.

«Рождественская гонка» состоится 28 декабря на «Химгау-Арене».

Последними российскими победителями турнира в 2017 году стали нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт.

Согласно правилам «Рождественской гонки», сначала биатлонисты бегут масс-старт, затем — гонку преследования.