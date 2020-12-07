Трансляция восьмого выпуска телешоу «Ледниковый период» на Первом канале заняла 15-е место в рейтинге российских телепрограмм в период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырех лет.

Как сообщает Mediascope, аудитория выпуска составила 2,673 млн человек, доля – 12,2%, сообщает Mediascope.

Также в эфире Первого канала состоялась трансляция этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. 20 ноября проходили короткие программы (21 место в рейтинге), 21 ноября — произвольные (25 место в рейтинге). Их посмотрели 2,318 млн и 2,437 млн человек соответственно.

Напомним, продюсером «Ледникового периода» является серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух. В нынешнем сезоне в роли ведущих проекта выступают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.