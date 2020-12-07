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  • 14:25,  7 декабря 2020
Художественная гимнастика
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Без лица, но в алом бикини: гимнастка Севастьянова поразила новым селфи

Без лица, но в алом бикини: гимнастка Севастьянова поразила новым селфи
Каролина Севастьянова. Фото: скриншот страницы в Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимок, на которых позирует в алом купальнике в шезлонге. Примечательно, что на селфи нет лица спортсменки — видно только стройную фигуру.

«Summertime», — написала гимнастка под публикацией.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

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