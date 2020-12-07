Без лица, но в алом бикини: гимнастка Севастьянова поразила новым селфи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией
На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимок, на которых позирует в алом купальнике в шезлонге. Примечательно, что на селфи нет лица спортсменки — видно только стройную фигуру.
«Summertime», — написала гимнастка под публикацией.
Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.
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