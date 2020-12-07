Без лица, но в алом бикини: гимнастка Севастьянова поразила новым селфи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимок, на которых позирует в алом купальнике в шезлонге. Примечательно, что на селфи нет лица спортсменки — видно только стройную фигуру.

«Summertime», — написала гимнастка под публикацией.