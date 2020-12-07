Петербургский «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Несмотря на пандемию коронавируса, матч будет проходить со зрителями, однако их количество будет ограничено.

Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. В роли его ассистентов выступят Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертым рефери назначен Мариус Аврам.

Напомним, «Зенит» не выиграл ни одного матча на групповом этапе и лишился шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков. Сине-бело-голубые занимают последнее место в группе F, набрав 1 очко. «Боруссия» с 10 очками лидирует в квартете.