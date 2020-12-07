«Краснодар» на выезде встретится с «Челси» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Матч обслужит чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцем. На ВАР – итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

После пяти туров «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е с четырьмя очками, которые были набраны в двух матчах с «Ренном». Одну игру команда Мурада Мусаева выиграла, вторая завершилась вничью.

Российский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но ещё может выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.