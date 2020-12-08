В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 8 декабря, состоятся четыре матча.

Хабаровский «Амур» на своей арене примет ярославский «Локомотив», игра начнется в 12:00 по московскому времени. Хабаровчане с 28 очками идут на десятом месте Восточной конференции, «Локомотив» — третий на Западе с 46 баллами.

В 15:30 в Новосибирске стартует матч между «Сибирью» и подольским «Витязем». Хозяева набрали 34 очка в 34 встречах и занимают восьмую строчку на Востоке, гости с 33 баллами девятые на Западе.

В 17:00 в Омске начнется матч между «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Обе команды выступают в Восточной конференции, омичи идут на втором месте (47), «Автомобилист» — на шестом (40).

Закрывать программу дня будет выездная встреча ЦСКА с нижегородским «Торпедо», которая начнется в 19:30 мск. Армейцы возглавляют турнирную таблицу Запада (53), «Торпедо» идет седьмым на Востоке (36).