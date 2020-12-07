Петербургский СКА сможет сыграть с рижским «Динамо» при зрителях в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Как сообщает официальный сайт клуба, игра пройдет с болельщиками в полном соответствии с согласованными с Роспотребнадзором стандартами.

«В текущей ситуации матчи со зрителями в Петербурге возможны только при неукоснительном соблюдении всех условий Роспотребнадзора. Опыт проведенных игр в Ледовом дворце показал, что клуб и арена надлежащим образом выполняют требования безопасности», – гласит сообщение петербургского клуба.

Ранее работа Ледового была приостановлена после концерта рэпера Басты.

Отметим, игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 7 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Петербургский клуб на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 34 матчах. Рижане идут последними с 13 очками по итогам 31 встречи.