Сборная России по биатлону прибыла в Австрию для участия в третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России в официальном телеграм-канале СБР.

На чартерном рейсе, организованном Международным союзом биатлонистов, который выполнялся из Финляндии до австрийского Зальцбурга сборная России долетела в полном порядке. IBU принял решение сделать такие рейсы для участников Кубка мира, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом.

Из Зальцбурга сборная России на автобусе отправится в австрийский Хохфильцен. Там пройдут третий и четвертый этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21. Этапы было решено сдвоить, чтобы уменьшить перемещения между странами и снизить риск заражения коронавирусом среди участников турнира. Первые два этапа Кубка мира состоялись в финском Контиолахти.