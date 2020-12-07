В 12 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Ипуруа» 7 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Эйбар»

В данный момент эйбарцы располагаются на тринадцатой строчке группового этапа местного чемпионата и имеют в своём арсенале 13 набранных баллов. «Эйбар» заработал три победы, четыре раза сыграл с ничейным результатом и четыре раза не смог справиться с соперником.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара за ноябрь сыграли несколько матчей, из которых дважды сыграли в ничью, сперва с «Уэском» со счётом 1-1, а затем против «Хетафе» с минимальным счётом и однажды одержали победу над «Бетис» со счётом 2-0.

Если коллектив сможет одержать победу в данном поединке, то закрепится на седьмом месте в группе чемпионата Испании и будет иметь равное количество баллов с «Севильей», отставая только по забитым и пропущенным голам.

«Валенсия»

Футбольная команда «Валенсия» идёт несколько хуже, чем их сегодняшние соперники. Клуб располагается на шестнадцатой строчке в местном чемпионате и имеет в своём арсенале всего 12 баллов.

Коллектив Хави Грасии сумел одержать победу в трёх противостояниях, столько же сыграл в ничью и четыре раза не смог справиться с оппонентом.

В последнем месяце осени клуб играл против «Хетафе» и завершил поединок со счётом 2-2 в равной борьбе, с аналогичным результатом закончилась встреча с «Алавесом». А вот против «Реала» «Валенсия» показала свой максимум и разгромила соперников со счётом 4-1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50. Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Эксперты считают, что обе команды заслуживают победы, поэтому можно рассмотреть ставку, где не будет ничьи, а также статистика говорит о том, что матч будет достаточно активным, поэтому аналитика предлагают рассмотреть прогноз на обе команды забьют без ничьей с коэффициентом 3.25.