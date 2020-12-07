Тарасова о критике Чен в адрес Загитовой: Пусть выключит телевизор и не будет противно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за российскую фигуристку Алину Загитову после критики в ее адрес со стороны бывшей легкоатлетки Иоланды Чен.

«Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге! Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку и ей не будет противно», — сказал Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Ранее Чен в резкой форме раскритиковала фигуристку за непрофессиональную работу в роли телеведущей.